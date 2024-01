Mercato - PSG : Mbappé renonce à un énorme jackpot

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, suite à la victoire du PSG face à Toulouse au Trophée des Champions, Kylian Mbappé s'est présenté devant les journalistes. Forcément, il a été question de son avenir et la star parisienne a notamment révélé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi. Voilà qu'on en sait plus à ce sujet...

Alors que Kylian Mbappé avait été mis à l'écart par le PSG durant l'été, il a par la suite réintégré le groupe de Luis Enrique. Cela est arrivé grâce à un accord passé avec Nasser Al-Khelaïfi. « De toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important », a d'ailleurs avoué Mbappé ce mercredi soir.

Mercato - PSG : La solution est trouvée pour Mbappé https://t.co/GZdD8Gxsp1 pic.twitter.com/ihZCcbbGTC — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Les dessous de l'accord entre le PSG et Mbappé

Qu'en est-il vraiment de cet accord passé entre le PSG et Kylian Mbappé ? Dans la foulée de l'annonce de l'international français, une source procher de ce dossier en a dit plus à Radio France à ce propos. Mbappé a ainsi renoncé à différentes primes et le total s'élèverait à « plusieurs dizaines de millions d'euros ».

Un pacte à 100M€ ?