Mercato - PSG : Ce crack vide son sac après son transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Kang-In Lee a quitté Majorque pour s'engager en faveur du PSG. Alors qu'il monte peu à peu en puissance au sein du club rouge et bleu, l'international sud-coréen s'est prononcé sur son adaptation à Paris. Et le crack de 22 ans a avoué qu'il était désormais comme un poisson dans l'eau au PSG.

Pour permettre à Luis Enrique de remplir ses objectifs de la saison 2023-2024, Luis Campos a frappé un grand coup sur le marché lors de la précédente fenêtre du mercato. En effet, le conseiller football du PSG a bouclé onze transferts au total dans le sens des arrivées : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Le PSG refuse une opération très «sensible» https://t.co/mSMeDGBE9N pic.twitter.com/jDu6RC4QXi — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Kang-In Lee a signé au PSG l'été dernier

En ce qui concerne Kang-In Lee, il a rejoint le PSG en provenance de Majorque, paraphant un contrat de cinq saisons. Le club de la capitale aurait déboursé une somme proche de 22M€ pour s'offrir le crack de 22 ans. Titulaire et buteur face à Toulouse lors du Trophée des Champions ce mercredi soir (2-0), Kang-In Lee a profité de l'occasion pour se prononcer sur son intégration au PSG. Et le numéro 19 parisien a affirmé qu'il était aux anges dans son nouveau club.

«Je me sens bien dans cette équipe, de mieux en mieux»