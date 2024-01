Le PSG fait encore polémique en Espagne, découvrez pourquoi !

Amadou Diawara

Le PSG a trouvé un accord avec le Maroc et la Corée du Sud pour qu'Achraf Hakimi et Kang-In Lee puissent jouer contre le Toulouse FC ce mercredi soir au Trophée des Champions. Toutefois, cette dérogation spéciale a provoqué une polémique. En effet, Valence et le FC Séville dénoncent une injustice, puisque les Lions de l'Atlas n'ont pas accordé la même faveur à Youssef En-Nesyri, Selim Amallah, Ez Abde et Chadi Riad.

Alors que le Trophée des Champions s'est joué ce mercredi soir, le PSG a obtenu une dérogation spéciale de la part du Maroc et de la Corée du Sud. Préparant la Coupe d'Afrique des Nations (13 janvier - 11 février) et la Coupe d'Asie des Nations (12 janvier - 10 février), ces deux sélections ont accepté de laisser Achraf Hakimi et Kang-In Lee disputer la rencontre face au Toulouse FC. Toutefois, cette décision a déclenché une polémique en Espagne.

Le Maroc a fait une fleur au PSG avec Hakimi

Selon les informations d' AS , le Maroc aurait accordé un passe-droit exclusif à Achraf Hakimi. En effet, les Lions de l'Atlas auraient refusé de faire une fleur à Valence et au FC Séville, après avoir fait un geste auprès du PSG.

Le PSG refuse une opération très «sensible» https://t.co/mSMeDGBE9N pic.twitter.com/jDu6RC4QXi — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Le Maroc recale Valence et Séville