Mercato - OL : Influencé pour son transfert, il lâche ses vérités

Libéré des restrictions imposées par la DNCG, l’OL prépare un gros mercato hivernal. Et les Gones ont déjà accueilli deux nouveaux joueurs. Ce vendredi, ce sont, comme attendu, Lucas Perri et Adryelson qui se sont engagés avec les Lyonnais. Le défenseur central brésilien est ainsi arrivé à l’OL, pouvant notamment compter sur certains conseils pour faire son choix.

John Textor possédant également Botafogo, deux joueurs du club brésilien ont rejoint l’OL en ce mois de janvier. Désormais, Lucas Perri et Adryelson sont des joueurs du club rhodanien. C’est ce vendredi que les Gones ont officialisé les arrivées du gardien et du défenseur central. Adryelson en a d’ailleurs dit plus sur son choix de venir à l’OL, lui qui a notamment été influencé par d’anciens Lyonnais.

« Vas-y, ne regarde pas les autres offres »

Dans des propos accordés à OL TV , Adryelson a ainsi révélé que Marçal et Rafael l’avaient poussé à rejoindre l’OL. « Si j’ai parlé avec Marçal et Rafael de l’OL ? Oui, je leur ai parlé pour lui dire que j’avais reçu une offre de Lyon. Les deux m’ont dit : « Vas-y, ne regarde pas les autres offres. Va à Lyon, tu y seras performant. Les gens vont t’apprécier et t’accueillir chaleureusement » », explique-t-il.

