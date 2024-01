Mercato - PSG : Double transfert pour Mbappé, c'est le fiasco

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé préfère évoluer sur l'aile gauche, le PSG s'est activé l'été dernier pour renforcer la pointe de son attaque. Passé à côté d'Harry Kane et de Victor Osimhen, le club de la capitale s'est rabattu sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Toutefois, ces deux transferts s'avèrent être de mauvais choix.

Lorsqu'il évoluait avec Lionel Messi et Neymar les deux dernières saisons, Kylian Mbappé était contraint de jouer en tant qu'avant-centre. Comme il l'a laissé entendre à plusieurs reprises, le numéro 7 du PSG n'affectionne pas vraiment cette position, ne voulant pas faire partie du « pivot gang ».

Le PSG a recruté deux buteurs pour régaler Mbappé

Pour combler Kylian Mbappé, et lui permettre d'évoluer dans son poste de prédilection, Luis Campos a décidé de frapper fort sur le mercato l'été dernier. D'une part, le conseiller football du PSG a laissé filer Lionel Messi librement et gratuitement vers l'Inter Miami, alors qu'il était en fin de contrat le 30 juin dernier, et il a vendu Neymar pour une somme proche de 90M€ à Al Hilal. D'autre part, le conseiller football du PSG a fait tout son possible pour recruter deux nouveaux numéro 9. De cette manière, Kylian Mbappé pouvait jouer sur l'aile gauche cette saison.

Kolo Muani et Ramos ne sont pas à la hauteur ?

Avant de finaliser les transferts de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, Luis Campos aurait essayé de recruter à la fois Harry Kane et Victor Osimhen. Toutefois, ces deux opérations ont capoté. D'une part, l'ancien buteur de Tottenham a préféré rejoindre le Bayern. D'autre part, la Napoli était trop gourmand pour le Nigérian. Le conseiller football du PSG a donc déboursé une somme proche de 180M€ pour recruter à la fois Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, qui n'étaient pas vraiment des premiers choix. Et les deux attaquants n'ont pas du tout réussi à s'acclimater au PSG. Dans un premier temps, Luis Enrique alignaient Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos chacun leur tour à la pointe de son attaque. Puis, dans un second temps, le coach du PSG a préféré changer ses plans. Pas vraiment satisfait par ses deux avant-centres, Luis Enrique a recentré Kylian Mbappé depuis la fin du match contre Newcastle le 28 novembre. Résultat, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos doivent désormais se contenter d'un rôle de remplaçant, tandis que le numéro 7 du PSG a retrouvé un poste qui ne lui plait pas vraiment.