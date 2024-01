Le boss du PSG viré, il se lâche sur son successeur

Thibault Morlain

En plus d’être le conseiller sportif du PSG, Luis Campos occupait précédait des fonctions similaires en parallèle au Celta Vigo. Toutefois, la collaboration s’est arrêté entre le Portugais et le club espagnol. En Galice, c’est Marco Garces qui a pris la succession de Campos. Rafael Benitez doit donc s’adapter à ce changement et tout semble aller pour le mieux pour le moment.

Alors que Luis Campos était partagé entre le PSG et le Celta Vigo, le Portugais est désormais pleinement concentré sur le club de la capitale. En effet, l’Espagnols ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec Campos. Il a alors fallu lui trouver un remplaçant et le Celta Vigo a décidé de faire de confier cette succession à Marco Garces.



« Je sais comment il fonctionne »

Entraîneur du Celta Vigo, Rafael Benitez s’est confié sur le remplaçant de Luis Campos. Rapporté par AS , il a alors lâché sur Marco Garces : « Je ne le connais pas personnellement. Nous étions à Liverpool, mais nos secteurs étaient très séparés. J’ai des informations sur lui, je sais comment il fonctionne, j’ai ses références à Pachuca »..

« C’est une personne à l’écoute et très ouverte au dialogue »