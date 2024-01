Le PSG va faire un cadeau à un adversaire

La rédaction

Pour ses grands débuts en Coupe de France, le PSG se déplace sur la pelouse du stade Pierre-Fabre de Castres ce dimanche soir pour y affronter le modeste club de l'US Revel, pensionnaire de Régionale 1 (6e division). Et comme la tradition le veut, le club de la capitale va reverser l'intégralité de ses recettes à son adversaire.

À chaque début d'année civile, les clubs de Ligue 1 font leur apparition en Coupe de France. Si certains clubs se sont frottés directement à un gros, à l'instar du RC Lens, qui va défier l'AS Monaco ce dimanche, d'autres ont hérité d'un tirage au sort plus favorable. C'est la cas notamment du PSG, qui va affronter le modeste club de l'US Revel, pensionnaire de Régionale 1 (6e division), pour son entrée en lice ce dimanche soir (20h45).

Le PSG va reverser l'intégralité de ses recettes à Revel

Et à l'issue de ce rendez-vous, le PSG ne compte pas déroger à une certaine coutume. En effet, selon les informations du journal Le Parisien , le club de la capitale a choisi de reverser sa part de recettes aux Revelois.

Une tradition pas toujours respectée

Un geste généreux, qui relève davantage de la coutume que d’une règle stricte. Car le règlement de la FFF stipule que les deux équipes doivent se partager la recette du match une fois les frais d’organisation et la TVA déduits. Pour autant, cette tradition n'est pas toujours respectée. En effet, en 2020, l’OM avait refusé de laisser sa part au club amateur de Trélissac (National 2).