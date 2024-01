Mercato - OM : Une recrue arrive, le PSG la trouve «extraordinaire»

Thomas Bourseau

Lucien Agoumé ne sera pas la recrue hivernale du milieu de terrain de l’OM. Ce serait plutôt Jean Onana l’heureux élu. Et au vu des propos tenus par Luis Campos, actuel conseiller football du PSG, en 2020 au moment de son arrivée au LOSC, l’OM pourrait bien avoir fait une bonne affaire.

Tout est allé très vite ces derniers jours. Alors qu’il semblait que Lucien Agoumé allait débarquer de l’Inter sous la forme d’un prêt, il y a eu un petit changement de programme. En effet, c’est un autre ancien joueur de Ligue 1 qui va venir renforcer les rangs de l’effectif de Gennaro Gattuso à l’OM, après être passé par le RC Lens et restant sur un échec sportif en Turquie.

Jean Onana va déposer ses valises à l’OM

Le prêt avec option de Jean Onana en provenance du Besiktas semble être sur le point d’être bouclé. Et ce lundi, le milieu de terrain camerounais de 23 ans serait attendu à Marseille pour finaliser cette opération avec une visite médicale à la clé. Conseiller football du PSG, Luis Campos officiait au LOSC en 2020 au moment de l’arrivée de Jean Onana de Leixões SC.

Campos : «Jean Onana a des qualités extraordinaires»