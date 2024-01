Mercato - PSG : Paris se déchire pour ce transfert à 115M€

Thibault Morlain

Avec la blessure au pied de Gabriel Moscardo, le PSG doit quelque peu revoir ses plans concernant son recrutement au milieu de terrain. Ainsi, d’ici la clôture du marché des transferts, un joueur pourrait débarquer à Paris pour renforcer l’entrejeu de Luis Enrique. Mais qui ? Dernièrement, ça s’est emballé à propos de Bruno Guimaraes, mais visiblement, au PSG, on ne serait pas totalement sur la même longueur d’onde à propos du Brésilien de Newcastle.

Bruno Guimaraes sera-t-il le gros coup du PSG en ce mercato hivernal ? A la recherche d’un milieu de terrain durant ce mois de janvier, le club de la capitale réfléchirait à l’idée de recruter le joueur de Newcastle. Cela ne sera toutefois pas donné. En effet, les Magpies s’en remettraient à la clause libératoire de Guimaraes qui est de l’ordre de 115M€. Le PSG s’alignera-t-il sur ce montant ? Encore faut-il que tout le monde soit d’accord à Paris à propos de l’ancien milieu de terrain de l’OL…



Luis Enrique et Luis Campos ne sont pas d’accord

Selon les informations de Sports Zone , le cas Bruno Guimaraes ne ferait pas l’unanimité du côté du PSG. En effet, d’un côté, on retrouverait Luis Enrique qui pousserait pour l’arrivée du joueur de Newcastle d’ici la fin du mercato hivernal. De l’autre, on retrouverait Luis Campos, qui hésiterait à recruter le Brésilien, notamment compte tenu de sa clause libératoire, estimant que le montant de 115M€ serait trop élevé. Qui aura finalement gain de cause du PSG ?

Newcastle tient à Bruno Guimaraes