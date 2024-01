Mercato - PSG : Une bombe se prépare à Paris, c’est au point mort

Thibault Morlain

Tandis que Gabriel Moscardo ne pourra pas jouer avant plusieurs mois, le PSG pourrait donc recruter un autre milieu de terrain cet hiver. Et c’est une bombe qui pourrait se préparer à Paris. En effet, selon les différents échos, le club de la capitale pourrait s’offrir Bruno Guimaraes pour 115M€, le montant de sa clause libératoire. Mais tout reste à faire pour le joueur de Newcastle…

Passé par l’OL et aujourd’hui à Newcastle, Bruno Guimaraes pourrait revenir en Ligue 1. Telle serait en tout cas la volonté au PSG. En effet, au Brésil, on a lâché plusieurs bombes, assurant que Paris voulait recruter le milieu de terrain. Et pour cela, le PSG pourrait activer la clause libératoire de Bruno Guimaraes, fixée à 115M€.

Bruno Guimaraes encore loin du PSG

Direction donc le PSG pour Bruno Guimaraes ? Actuellement, on en serait encore loin selon les informations de Fabrizio Romano. Pour CaughtOffside , le journaliste italien a fait le point sur les rumeurs concernant le Brésilien de Newcastle, assurant alors : « Je ne suis pas au courant d'un accord avec le PSG pour Bruno Guimaraes ».

« Je n'ai pas connaissance de négociations concrètes »