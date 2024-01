Mercato - PSG : Il répond à Paris pour ce transfert à 115M€

Thibault Morlain

Compte tenu de la blessure de Gabriel Moscardo, le PSG pourrait recruter un autre milieu de terrain à l'occasion de ce mercato hivernal. Mais qui ? Au Brésil, il a été annoncé la priorité se nommerait Bruno Guimaraes, qui dispose d'une clause libératoire à 115M€ à Newcastle. Toutefois, Eddie Howe n'entend pas lâcher le Brésilien comme ça et l'a fait savoir...

Blessé au pied, Gabriel Moscardo ne jouera pas tout de suite avec le PSG. De quoi chambouler les plans des Parisiens pour ce mercato hivernal. Luis Enrique a besoin de sang neuf au milieu de terrain et en ce sens, ESPN Brésil a annoncé ce jeudi que le PSG aurait fait de Bruno Guimaraes sa priorité. Aujourd'hui à Newcastle, l'ancien de l'OL a une clause libératoire de 115M€.

« Nous voulons garder nos meilleurs joueurs »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Eddie Howe a été interrogé sur les rumeurs envoyant Bruno Guimaraes au PSG. L'entraîneur de Newcastle a alors été très clair, lâchant : « Nous voulons garder nos meilleurs joueurs. Quand vous parlez de vos meilleurs joueurs, vous voulez les garder au club le plus longtemps possible. C'est notre but ».

Le PSG réellement intéressé ?

Alors que Newcastle ne compte donc pas lâcher Bruno Guimaraes, des démentis ont été apportés à propos de l'intérêt du PSG pour le milieu de terrain brésilien. En effet, Abdellah Boulma a ainsi fait savoir sur ses réseaux sociaux que cette rumeur Guimaraes à Paris n'étaient pas fondée.