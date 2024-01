Mercato - PSG : Le Qatar prépare un transfert de folie à 115M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un milieu de terrain expérimenté cet hiver, le PSG ferait désormais de Bruno Guimarães sa priorité pour le mois de janvier. Newcastle pourrait céder l'ancien Lyonnais pour environ 115M€, une somme qui s'annonce considérable mais qui correspond à sa clause libératoire. Quoi qu'il en soit, ce serait un énorme coup.

Cet hiver, les objectifs du PSG sont clairs. Le club de la capitale souhaite renforcer son milieu de terrain, ce qui aurait pu être fait avec le transfert de Gabriel Moscardo. Mais le jeune brésilien va se faire opérer et devrait être absent trois mois. Par conséquent, les Parisiens sont toujours en quête d'un renfort à ce poste.

Bruno Guimarães priorité du PSG cet été ?

Et selon les informations d' ESPN Brésil , le PSG prépare un énorme coup puisque la priorité du club parisien serait Bruno Guimarães. L'international brésilien s'est imposé comme un joueur clé à Newcastle et son profil correspond parfaitement à ce que recherche Luis Enrique. D'autant plus qu'il présente l'avantage de connaître la Ligue 1 depuis son passage à l'OL.

Une clause libératoire à 115M€