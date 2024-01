Mercato - OM : Invitation lancée en direct pour ce champion du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM ces derniers mois, Florian Thauvin pourrait finalement retrouver la Ligue 1 dans les rangs de l'OGC Nice cet hiver. Un renfort qui ferait beaucoup de bien aux Aiglons selon Rolland Courbis, qui valide cette piste menant au champion du Monde 2018.

Deux ans et demi après son départ de l'OM, Florian Thauvin (30 ans) est-il sur le point de faire son grand retour en Ligue 1 ? Ces derniers mois, il a beaucoup été question d'un retour à Marseille pour le champion du Monde 2018, mais cette piste a finalement pris un sérieux coup de froid ces derniers jours. En revanche, à en croire les révélations de Foot Mercato , l'OGC Nice serait prête à mettre le paquet pour recruter Thauvin cet hiver, alors que l'international français est actuellement sous contrat avec Udinese.

Courbis valide Thauvin à Nice

Samedi, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport , Rolland Courbis a livré son point de vue sur cette piste Florian Thauvin pour les Aiglons : « Nice est un club très important. Aujourd’hui, à 31 ans, si on l’accepte, ça ferait plaisir à Thauvin de venir à Nice et de revenir en France. Chacun ses goûts mais avec les cinq changements possibles aujourd’hui, c’est un joueur capable d’entrer en cours de match et d’apporter une certaine expérience. Il joue depuis très longtemps mais il n'a que 31 ans. A l’Udinese, il joue axe côté droit, il rentre intérieur et est capable de faire une bonne dernière passe ou de frapper. Il peut être utile », estime l'ancien entraîneur de l'OM, qui semble donc favorable à ce transfert.

« Il peut encore beaucoup apporter