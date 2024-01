Mercato - OM : Une date est fixée, c’est terminé pour Marseille ?

Hugo Chirossel

Après avoir officialisé l’arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas, l’OM poursuit son mercato hivernal avec notamment l’ambition de réussir à recruter un latéral gauche. En ce sens, la piste menant à David Jurasek est évoquée ces derniers jours, mais les dirigeants marseillais s’intéressent désormais à Ian Maatsen. Une piste qui semble déjà mal embarquée.

Ce lundi, l’OM a lancé son mercato hivernal en annonçant l’arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non obligatoire. Les dirigeants marseillais veulent apporter d’autres recrues à Gennaro Gattuso, notamment un latéral gauche, où le technicien italien ne peut compter que sur Renan Lodi comme spécialiste du poste.

Jurasek donne sa préférence au RC Lens

Dans cette optique, l’OM s’intéresse à David Jurasek, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Benfica Lisbonne. Pablo Longoria aurait même formulé une offre afin de s’attacher les services de l’international tchèque (5 sélections) d’après la presse portugaise. Sauf que le latéral gauche de 23 ans donnerait sa priorité au RC Lens. Par la voix de leur directeur général, Arnaud Pouille, les Sang et Or ont pourtant annoncé à La Voix du Nord qu’ils n’étaient plus intéressés : « Barreal et Jurasek ? On a regardé mais on ne les suit pas . » Reste à savoir si David Jurasek changera d’avis, mais en parallèle, l’OM a activé une nouvelle piste à ce poste.

Ça chauffe pour Maatsen à Dortmund