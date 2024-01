Mercato - OM : Longoria fait une offre, la réponse est terrible

Thibault Morlain

Avec Jean Onana, l'OM tient son milieu de terrain pour ce mercato hivernal. Une recrue qui va faire le bonheur de Gennaro Gattuso, mais l'entraîneur olympien attend encore d'autres recrues en janvier. Parmi elles : un nouveau latéral gauche. Alors que l'OM penserait à David Jurasek (Benfica), le Tchèque a visiblement d'autres priorités.

Arrivé sur le banc de l'OM en cours de saison, Gennaro Gattuso compte bien profiter du mercato hivernal pour remodeler quelque peu son effectif. L'Italien a identifié ses besoins et il espérerait un latéral gauche, un milieu de terrain et un ailier. Pour ce qui est du renfort dans l'entrejeu, Jean Onana va prochainement s'engager. Place maintenant aux autres priorités et notamment l'arrivée d'un arrière gauche pour venir concurrencer Renan Lodi, loin de convaincre depuis son arrivée à l'OM à l'été.

Mercato - OM : Deux énormes échecs confirmés ? https://t.co/ufTXJOFhDb pic.twitter.com/t5CtkvKBZ8 — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Le RC Lens plutôt que l'OM ?

Qui sera donc recruté par l'OM au poste d'arrière gauche ? Ces derniers jours, le dossier David Jurasek a pris de l'ampleur. Alors que le Tchèque évolue à Benfica, la presse portugaise avait révélé que Pablo Longoria avait fait une première offre pour recruter le joueur lisboète. Problème, l'OM pourrait bien se heurter à la volonté de Jurasek. En effet, selon les informations de La Munite OM , le latéral de 23 ans donnerait sa priorité au RC Lens plutôt qu'au club phocéen.

« On ne les suit pas »