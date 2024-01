Mercato - OM : Il débarque à Marseille et fait déjà polémique

Thibault Morlain

L'échec Lucien Agoumé oublié, l'OM a rapidement su rebondir pour trouver son milieu de terrain. C'était la priorité de Gennaro Gattuso pour janvier et l'Italien va pouvoir compter sur le renfort de Jean Onana. Ces dernières heures, le joueur de Besiktas est d'ailleurs arrivé à Marseille, mais voilà que cela a été accompagné d'une polémique.

Cet hiver, Gennaro Gattuso veut des recrues à l'OM et la première est imminente. A la recherche d'un milieu de terrain, le club de la capitale s'apprête à accueillir Jean Onana. Alors que l'officialisation pourrait tomber d'ici peu, l'ancien du RC Lens a d'ores et déjà atterri à Marseille. Une arrivée d'Onana immortalisée par certains supporters et qui en a fait rager plus d'un...

Voilà #Onana est arrivé à Marseille 💪💙😎 pic.twitter.com/lNaBtsFKO5 — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) January 7, 2024

Onana arrive à Marseille

Ce dimanche, Jean Onana a donc rallié Marseille afin de prochainement signer avec l'OM. Accueilli par certains supporters à l'aéroport, le Camerounais a été pris en photo. Problème, on peut voir Onana porter une veste où il est inscrit « Paris ». Il n'en fallait pas plus pour mettre en colère certains quand on connait la rivalité entre l'OM et le PSG.

« Il va nous aider »