Mercato - PSG : Le Real Madrid brise ses règles pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne dispose plus que ce six mois sur son contrat au PSG. Le doute plane sur la décision finale du principal intéressé alors que les deux options les plus probables semblent être un départ libre au Real Madrid ou une prolongation à Paris. Le Real Madrid jouerait carte sur table. Explications.

Le Real Madrid s’est planté à différentes reprises pour le recrutement de Kylian Mbappé. En effet, lors de son adolescence et d’une visite au Bernabeu avec des tests, Mbappé avait pris la décision de rester en France et de ne pas se rendre à l’étranger si tôt.

Le Real Madrid revient fort dans le feuilleton Mbappé

En 2017, moment de son transfert au PSG, tout semblait bouclé pour son arrivée au Real Madrid. Mais encore une fois, le Real Madrid s’est raté. Même son de cloche en 2021 et en 2022, deux offensives qui n’ont pas marché pour le club merengue. The Athletic affirme, par le biais de sources proches du dossier, que le Real Madrid avait fait tout son possible lors des deux sessions estivales des transferts en question.

Le Real Madrid va à l’encontre de sa philosophie salariale pour Mbappé