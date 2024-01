Mercato - PSG : Le gouvernement Macron dégonfle la polémique avec Neymar

Thibault Morlain

En 2017, le PSG avait cassé la banque pour boucler le transfert de Neymar. Alors que le Brésilien avait été recruté pour 222M€ cette opération fait aujourd'hui polémique et le gouvernement Macron serait même impliqué. Face à toute cette affaire, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a livré son point de vue.

Le PSG se retrouve au coeur de la polémique concernant le transfert de Neymar en 2017. La raison ? Pour éviter de payer des impôts sur la clause libératoire de 222M€ du Brésilien, le club de la capitale aurait fait appel au gouvernement français. Gérald Darmanin, alors à Berçy, aurait ainsi aidé le PSG à économiser plusieurs dizaines de millions d'euros dans cette opération Neymar.

« Rien d'illégal »

Jusqu'à présent, face à ces accusations, le gouvernement Macron avait gardé le silence à propos de cette affaire Neymar. Mais ce lundi, Amélie Oudéa-Castéra a pris la parole. Rapportée par RMC , la ministre des Sports a dans un premier temps assuré : « Il n'y a rien d'illégal dans cet examen qui a été fait ».

« Rien ne me choque dans tout ça »