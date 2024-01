PSG : Mbappé et Neymar l’ont régalé ! Il lâche une anecdote

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est une superstar et demeure la figure de proue du PSG après les départs successifs de Lionel Messi et de Neymar en fin de saison dernière. Au cours de l’exercice précédent, le PSG avait éliminé le Pays de Cassel en 16èmes de finale de la Coupe des France (7-0). Malgré la lourde défaite, le capitaine du club amateur avait réussi sa soirée grâce à la générosité de Mbappé et de Neymar.

L’année dernière, au cours des 16èmes de finale de la Coupe de France, le PSG se mesurait au club amateur du Pays de Cassel. Match au terme duquel les champions de France sont ressortis largement vainqueur de la confrontation (7-0). Mais ce n’est pas ce que le capitaine du Pays de Cassel a retenu de cette soirée magique et pleine de souvenirs.

Le capitaine du Pays de Cassel avait échangé son maillot avec Mbappé

Dans le cadre du 32ème de finale de Coupe de France opposant l’US Revel (R1) et le PSG ce dimanche soir, Alexis Zmijak a confié au Parisien avoir rapidement eu l’idée d’échanger son maillot avec celui de Kylian Mbappé. « Celui qui veut un maillot bien spécifique, il faut qu’il soit opportuniste et qu’il trouve le bon moment. Avant l’entrée des joueurs par exemple, ils sont à côté de nous. Au plus tôt tu demandes, au plus tôt tu l’auras (il rit) ! Et il ne faut pas oublier qu’ils en ont deux, donc on peut toujours récupérer celui de la deuxième période ! ».

PSG : Luis Enrique a fait une victime avec Kylian Mbappé https://t.co/0iEGnGwXAa pic.twitter.com/JpaTl8A5JC — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

«Neymar avait donné son manteau à ma fille»