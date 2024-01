Le PSG prêt à écrire l'histoire ?

Benjamin Labrousse

Ce dimanche soir (20h45), le PSG affronte la modeste formation de l’US Revel (R1) à Castres pour son entrée en lice en Coupe de France. Une rencontre plus que déséquilibrée sur le papier, notamment au vu des compositions probables annoncées. Alors que la plus large victoire du club parisien dans cette compétition reste un 10-0, Paris pourrait écrire l’histoire ce dimanche.

« Depuis le tirage au sort, l’esprit est tourné vers Paris. Il y a trop de gens qui nous en parlent tout le temps pour que ce soit autrement. On mange Paris, on dort Paris, on vit Paris ! » . Voilà ce que déclarait récemment Jonathan Vieu, 31 ans, consultant informatique, mais surtout milieu de terrain de l’US Revel, pensionnaire de R1. Le 11 décembre dernier, ce petit club situé en Haute-Garonne a eu l’énorme surprise de tirer le PSG, 14 fois vainqueur de la compétition, en 32èmes de finale de la Coupe de France.

Prévue pour ce dimanche soir au stade Pierre-Fabre de Castres, cette rencontre apparaît logiquement comme très déséquilibrée sur le papier. D’autant que l’entraîneur du PSG Luis Enrique compte aligner plusieurs stars comme Kylian Mbappé au coup d’envoi. De quoi permettre au PSG de réaliser sa plus large victoire de l’histoire en Coupe de France ? Possible. L’occasion de revenir sur les plus lourds succès parisiens dans la compétition.

Côte-Chaude SP - PSG : 0-10

Le 22 janvier 1994, le PSG obtient tout simplement la plus large victoire de son histoire toute compétition confondue. Programmé à Geoffroy-Guichard, ce match opposant cette modeste équipe d’un quartier de Saint-Étienne, pensionnaire de 7ème division, face au PSG de Rai, se déroula devant 35 000 personnes. Côte-Chaude s’incline logiquement 0-10 face au club parisien, tenant du titre, avec des buts de Rai, Paul Le Guen, David Ginola, ou encore de Xavier Gravelaine. Cette année-là, le PSG s’inclinera sur la pelouse du RC Lens en quarts de finale (1-2).

Pays de Cassel - PSG : 0-7

Un succès acquis bien plus récemment, puisque cette rencontre remonte à la saison passée. Disputé à Lens le 23 janvier 2023, ce match des 16èmes de finale aura été marqué par le quintuplé de Kylian Mbappé face aux amateurs de Pays de Cassel, pensionnaires de R1 (6ème division). Une rencontre marquante pour ce petit club nordiste, d’autant qu’en plus de Kylian Mbappé, Neymar avait été également titularisé par Christophe Galtier. Plus tard dans la saison, le PSG sera sorti par l’OM en 8èmes de finale.

PSG - Bastia : 7-0

Le 7 janvier 2017, le PSG alors entraîné par Unaï Emery reçoit le SC Bastia en 32èmes de finale de la Coupe de France au Parc des Princes. Avec une équipe parisienne composée d’Adrien Rabiot, de Thiago Motta, ou encore de Thiago Silva, le PSG déroule face à des Corses médusés. Déjà tenant du titre, le club parisien obtiendra sa 11ème Coupe de France cette saison-là, avec une finale remportée face à Angers (0-1).

Linas-Montlhéry - PSG : 0-6

Le 5 janvier 2020, le PSG se déplace à Bondoufle pour affronter une équipe de R1, l’ESA Linas-Montlhéry. Le club basé en Essonne voit le onze de départ parisien être véritablement remanié par l’entraîneur de l’époque Thomas Tuchel. Malgré tout, les partenaires d’Edinson Cavani, auteur d’un doublé ce jour-là, s’imposent assez aisément. Une édition de Coupe de France marquée par la période de pandémie mondiale, alors que le PSG obtiendra sa 13ème victoire dans cette compétition en battant l’ASSE en finale (1-0).