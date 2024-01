PSG : Catastrophe pour Luis Enrique, le verdict tombe

Axel Cornic

En plein hiver, le Paris Saint-Germain a reçu une terrible nouvelle avec la blessure de Milan Skriniar. Ce dernier devra se faire opérer à la cheville et sera donc absent plusieurs mois, ce qui va compliquer la tâche d’un Luis Enrique qui a déjà rencontré des problèmes dans ce secteur de jeu lors de la première partie de saison.

Décidément, les blessures ne laissent aucun répit au PSG. Déjà handicapé par les absences de Presnel Kimpembe ou de Nuno Mendes, le club de la capitale va voir un nouveau titulaire indiscutable rejoindre l’infirmerie avec Milan Skriniar.

PSG : Dilemme pour Luis Enrique, ça peut profiter au clan Mbappé https://t.co/wTVbthWI94 pic.twitter.com/0a86czK5pL — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

« Malheureusement après le match, les docteurs ont fait un examen sur Milan et il a besoin d’une opération »

Via un communiqué, le PSG a confirmé cette absence, avant que Luis Enrique ne le fasse également en conférence de presse. « Malheureusement après le match, les docteurs ont fait un examen sur Milan et il a besoin d’une opération » a expliqué le coach parisien, en conférence de presse. « A partir là, jusqu’à l’opération, on ne sait pas la durée de l’indisponibilité ou quand on va le récupérer. C’est une nouvelle triste, comme à chaque fois qu’un joueur est blessé. En plus, l’action ne semblait pas dangereuse. C’est une nouvelle désagréable ».

Entre trois et quatre mois d’absence