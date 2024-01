PSG : Il rêve d’un exploit pour ses retrouvailles avec Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG va affronter l'US Revel ce dimanche en Coupe de France. Une rencontre particulière pour Maxime Zahil. En effet, ce dernier va retrouver Kylian Mbappé, qu'il a déjà affronté plusieurs fois par le passé, et ce, en équipe de jeunes. Le vice-capitaine de Revel attend donc avec impatience ces retrouvailles, et il espère pouvoir réaliser un exploit contre le PSG.

La Coupe de France débute ce dimanche pour le PSG. Les hommes de Luis Enrique seront opposés à l'US Revel, modeste club de Régional 1. Une rencontre tout de même spéciale pour les joueurs qui seront en face des Parisiens, n'ayant pas l'habitude de disputer de tels matches.

Maxime Zahil va recroiser Kylian Mbappé

Cette rencontre sera d'autant plus spéciale pour Maxime Zahil, joueur de l'US Revel, car il va recroiser la route de Kylian Mbappé. Il l'avait affronté en équipe de jeunes, et déjà à l'époque il allait très vite, comme il l'a déclaré en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Ça allait très très vite. C’était explosif. Justement, j’avais joué sur son côté pour défendre un peu plus sur lui. On savait qu’il allait très vite. »

Une humiliation menace Mbappé et le PSG https://t.co/0zpa0hGMfI pic.twitter.com/4sEc6MgJJH — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Maxime Zahil croit à l'exploit