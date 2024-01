Mercato - PSG : Paris réclame un transfert cet hiver !

Thomas Bourseau

Le PSG ne lâchera pas Nordi Mukiele sous n’importe quelle condition. Certes, la Juventus et surtout le Bayern Munich font preuve d’un intérêt concret en coulisses pour le défenseur parisien. Pour autant, le Paris Saint-Germain a pris la décision de n’écouter que les offres de transfert et non d’éventuels prêts payants ou autres.

Nordi Mukiele a débarqué du RB Leipzig au PSG à l’été 2022 et a donc fait ses grands débuts sous Christophe Galtier. Néanmoins, sous Luis Enrique, le temps de jeu du polyvalent défenseur français est souvent dû à un simple turnover ou pour pallier l’absence d’un ou de plusieurs joueurs.

Le Bayern intéressé par le profil de Nordi Mukiele

Sous contrat jusqu’en juin 2027 au PSG, Nordi Mukiele ne semble pas être à l’abri d’un départ du Paris Saint-Germain. D’autant plus que le Bayern Munich serait particulièrement intéressé par le profil de Mukiele avec les départs de Kim Min-Jae et de Noussair Mazraoui à la Coupe d’Asie des nations et à la Coupe d’Afrique des nations.

Le PSG ne veut entendre parler que d’un transfert pour Mukiele

Alors que des rumeurs au sujet d’un prêt payant avec option d’achat fusent dans la presse, le10sport.com vous a fait une révélation XXL lundi 8 janvier. Pour ce qui est de Nordi Mukiele, le PSG ne discuterait que d’un transfert sec et d’aucune autre modalité d’opération jusqu’à la fin du mercato.