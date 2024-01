Mercato - PSG : Il calme le jeu en direct pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon certaines révélations parues dimanche dans la presse française, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà trouvé un accord pour son arrivée libre au Real Madrid l'été prochain, lui qui arrive en fin de contrat avec le PSG. Mais conformément à nos révélations, Daniel Riolo calme le jeu et annonce que Mbappé n'a encore rien décidé.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est déjà terminé ? Foot Mercato a annoncé dimanche que l'attaquant français était déjà tombé d'accord avec le Real Madrid pour l'été prochain, actant ainsi d'ores et déjà son départ libre du Parc des Princes. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé, Mbappé n'a pas encore pris de décision arrêtée quant à son avenir et souhaite prendre son temps, d'autant que le PSG lui offre des conditions financières plus bien intéressantes que le Real Madrid.

« Vous pouvez rester tranquilles, ce n'est pas fait »

Dimanche soir, en direct sur RMC Sport dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a réagi à cette bombe sur Mbappé au Real Madrid. Et le chroniqueur, conformément à nos révélations, calme le jeu : « Le tchat est en train de s’exciter total sur le fait que Mbappé aurait signé au Real, ça a été annoncé par un site, mais il n’y a absolument rien de confirmé. C’est juste la 150e fois que ça arrive, calmez-vous. Il n'y a rien de fait pour Mbappé. Ca s'affole de partout, mais vous pouvez rester tranquilles, ce n'est pas fait », indique Riolo.

