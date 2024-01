Mercato - ASSE : Les Verts ont recalé un crack de Thierry Henry

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le moment est venu pour Soungoutou Magassa. Agé de 20 ans, il devrait profiter des nombreux départs pour la Coupe d'Afrique des Nations pour obtenir du temps de jeu à l'AS Monaco. Appelé par Thierry Henry en octobre dernier, le défenseur a soif de revanche après avoir été recalé par plusieurs centres de formation, notamment celui de l'ASSE.

L'AS Monaco n'est pas effrayée à l'idée de lancer des jeunes. Le club monégasque offre régulièrement sa chance à ses membres du club de formation comme l'illustre la titularisation de Soungoutou Magassa face au RC Lens ce dimanche. Adi Hütter perçoit un certain potentiel chez ce défenseur central. « Je suis très content de sa première partie de saison. OK, il a commis quelques erreurs, mais c'est un jeune joueur, ça fait partie de son apprentissage. Et on parle d'un milieu qui, pour sa première saison en Ligue 1, est aligné en défense, et à gauche, alors qu'il est droitier... » a confié le coach de l'AS Monaco. Son coéquipier Youssouf Fofana ne dit aussi que du bien de lui. « Sangou, c'est quelqu'un de très calme. Il sait que, dans le foot, il n'y a pas de cadeaux mais de la concurrence » a lâché l'international français.

L'ASSE l'avait recalé il y a quelques années

Mais Magassa connaît la difficulté, et ce depuis le début de sa carrière. Avant de rejoindre l'AS Monaco, le joueur avait été recalé par plusieurs centres de formation. Selon les informations de L'Equipe, le défenseur avait réalisé des essais chez Auxerre, Nantes, Caen, Reims, Lens, Bordeaux, Guingamp, mais aussi l'ASSE. Magassa n'avait pas convaincu et il a fallu attendre 2015 pour que l'opportunité monégasque se présente.

Une place à gagner à l'AS Monaco

Agé aujourd'hui de 20 ans, Magassa n'est pas encore parvenu à s'installer durablement dans l'équipe première. Mais avec les départs à la CAN de Wilfried Singo et de Mohammed Salisu, le joueur, appelé par Thierry Henry en octobre dernier, devrait avoir une nouvelle chance de briller. Son match face au RC Lens n'est qu'un début. Et qui sait, une bonne seconde partie de saison pourrait lui permettre de rêver à une participation aux Jeux Olympiques de Paris.