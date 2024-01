Le boss du RC Lens disjoncte, il s’explique

Alexis Brunet

Le RC Lens affrontait l'AS Monaco pour son entrée en Coupe de France. Une rencontre qui n'a pas souri aux partenaires de Brice Samba, puisqu'ils se sont inclinés aux tirs au but. Un peu plus tôt dans le match, Franck Haise avait été exclu après s'être plaint d'un penalty non sifflé. Le coach lensois est revenu sur cet incident à froid.

Les supporters du RC Lens se voyaient bien réussir une belle aventure en Coupe de France, et pourquoi pas même remporter le trophée, mais il n'en sera rien. Les Lensois se sont fait éliminer dès leur entrée en lice par l'AS Monaco, après un match très animé.

Franck Haise s'est fait exclure

À la fin du temps réglementaire, le score était de deux buts partout. Lensois et Monégasques se sont donc départagés aux tirs au but, et cet exercice a souri aux joueurs de la Principauté. C'est des tribunes que Franck Haise a vu son équipe se faire éliminer, car il avait été exclu par l'arbitre de la rencontre un peu plus tôt, pour s'être plaint d'un penalty non accordé à Elye Wahi. Le technicien du RC Lens est revenu sur cet épisode après la rencontre, et il n'en démord pas. Ses propos sont rapportés par L’Équipe . « Pour moi, quand l’attaquant passe devant et prend l’avant-bras et le coude du défenseur dans le dos, il y a penalty. J’ai revu dix fois l’action pour prendre du recul et je n’en démords pas: il y a penalty et carton rouge. C’est le règlement, sauf si on me dit le contraire. Et même s’il y avait eu simulation, il fallait mettre un carton jaune à Wahi. »

«J’étais en colère»