RC Lens : L’entraineur annonce du lourd pour ce phénomène

Arnaud De Kanel

Recruté à prix d'or lors du mercato estival, Andy Diouf a réalisé une première partie de saison décevante. Alors qu'il devait remplacer Seko Fofana, le jeune milieu de terrain n'a pas répondu aux attentes mais il à la différence de Stijn Spierings, il a gardé la confiance de son coach et de ses dirigeants.

Andy Diouf est perçu comme un petit phénomène. Elu meilleur jeune de la dernière Ligue Europa Conférence, le milieu de terrain tricolore est promis à un avenir radieux. Il devait exploser cette saison avec le RC Lens tant son profil collait parfaitement avec l'ADN de l'équipe de Franck Haise. Une blessure début septembre l'a freiné et depuis, il a même perdu sa place de titulaire. Malgré tout, Franck Haise est derrière lui et il s'attend à ce qu'il réalise une belle deuxième partie de saison

«Je suis très confiant sur ce qu'il montre à l'entraînement»

« Paradoxalement, quand il n'a plus été titulaire, je l'ai trouvé plus libéré sur les entraînements. Il y avait malgré tout une forme de pression qui est inhérente à un jeune joueur, à un montant de transfert élevé et au fait que tout le monde a voulu en faire le remplaçant naturel de Seko (Fofana). L'équipe a eu du mal à commencer la saison, lui ne l'a pas trop mal débutée, mais ç'a été de plus en plus difficile. Ensuite, il y a eu l'éclosion de Neil (El-Aynaoui, 22 ans), j'ai fait des choix que je n'ai pas regrettés. J'espère que les deux mois où il a peu joué vont lui servir pour la période qui arrive, et tout le reste de sa carrière. Je sais ce qu'Andy est capable de faire, on l'a assez étudié l'an passé, et depuis qu'il est chez nous. C'était une étape à passer, il fallait qu'il la vive. Je suis très confiant sur ce qu'il montre à l'entraînement, même si, maintenant, il doit le répéter en match », a expliqué Franck Haise pour L'Equipe . Les dirigeants sont également à fond derrière Andy Diouf.

