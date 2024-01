Mercato - RC Lens : Le transfert de cette star plombé par Barcelone ?

Jean de Teyssière

Depuis quelques semaines, le RC Lens a un rêve : faire revenir Raphaël Varane. Après ses années de gloire au Real Madrid, le champion du monde 2018 a signé à Manchester United, où il n'est pas à son aise. Au point que les Mancuniens aimeraient s'en débarrasser, et ils l'auraient même proposé au FC Barcelone.

Lors d'une interview accordée à GQ en mars dernier, Raphaël Varane avait lâché un indice sur son avenir, qui avait de quoi rendre heureux les supporters lensois : « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui, c’est que je finisse à Manchester ou à Lens . » Mais entre le rêve et la réalité, il y a souvent un écart.

Manchester United ne veut plus de Varane

Peu à son avantage depuis son arrivée à Manchester United en 2021, Raphaël Varane pourrait déjà quitter le club anglais cet hiver. D'après les informations de TEAMtalk, relayé par Mundo Deportivo , Erik Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, considère Varane comme un joueur problématique et voudrait le faire partir, comme il l'a fait avec Jadon Sancho. Le RC Lens a donc un coup à jouer, même si...

Varane proposé à Barcelone contre 20M€ ?