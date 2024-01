Catastrophe pour le RC Lens, une révolution annoncée

Arnaud De Kanel

A l'instar du PSG et de l'OM, le RC Lens est privé de nombreux joueurs pour sa rencontre de Coupe de France. De plus, les Sang et Or n'ont pas été vernis puisqu'ils affronteront l'AS Monaco dimanche. Et face aux nombreuses absences, Franck Haise devrait conduire une défense à 4, chose rare ces dernières années dans l'Artois.

Comme de nombreux clubs de Ligue 1, le RC Lens est décimé en ce mois de janvier, et plus particulièrement dans le secteur défensif. Déjà privé de Nampalys Mendy, Salis Abdul Samed et Morgan Guilavogui qui sont partis à la CAN, Franck Haise devra également faire sans Abdukodir Khusanov (Coupe d'Asie avec l'Ouzbékistan) et Oscar Cortes (tournoi pré-olympique U23 avec la Colombie). Et ce n'est pas tout puisque Jonathan Gradit, Massadio Haïdara et Deiver Machado sont également absents plusieurs semaines.

Mercato - OM : Gattuso annonce un renfort surprise https://t.co/grMMA38ntc pic.twitter.com/ykYcknsobs — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Un passage à 4 derrière ?

Franck Haise va donc devoir chambouler ses plans et délaisser sa traditionnelle défense à trois centraux et deux pistons pour un système plus traditionnel. Comme indiqué par L'Equipe , le RC Lens devrait jouer avec une défense à 4. Une petite révolution pour une équipe qui n'a plus joué dans ce système depuis un certain temps.

«C'est une option»