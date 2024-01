Mercato - RC Lens : Un grand nom justifie son transfert avorté

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le RC Lens a perdu très gros. En effet, les Sang et Or ont vu Seko Fofana et Loïs Openda fait leurs valises. Mais cela aurait pu être encore pire puisque Franck Haise aurait pu être privé d'autres cadres de son effectif. A l'instar de Kevin Danso, Facundo Medina est lui resté à Lens. Il faut dire que l'Argentin se sent très bien dans le nord de la France...

La rançon de la gloire pour le RC Lens ! Au terme d'une dernière saison exceptionnelle, le groupe de Franck Haise a été amputé de deux de ses stars. Ainsi, ce sont Seko Fofana et Loïs Openda qui ont été vendus, respectivement à Al-Nassr et au RB Leipzig. D'autres grands noms du RC Lens étaient également courtisés. Facundo Medina, cadre de la défense lensoise, aurait lui aussi pu faire ses valises, mais il en a décidé autrement.



« Je suis bien ici »

A l'occasion d'un entretien accordé à La Voix du Nord , Facundo Medina s'est d'ailleurs confié sur son choix de rester au RC Lens durant l'intersaison. Le protégé de Franck Haise a alors expliqué : « Je pouvais quitter Lens l'été dernier, je suis resté pour la Ligue des Champions ? La vérité, c'est que je suis bien ici. Je suis heureux, sincèrement. On a rejoint la Ligue des Champions avec notre classement, on a rempli nos objectifs. Je suis très à l'aise, très heureux. La ville, l'ambiance, ça ressemble à ce que je vivais en Argentine, à part le climat. Mais pour le reste, tout est bien ».

« Je veux donner le meilleur tout le temps et que les gens m'aiment »