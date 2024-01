Mercato - Real Madrid : L'entraineur balance sur le retour d'une star

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est envolé vers Paris pour s'engager en faveur du PSG. Actuellement au FC Séville, le vétéran 37 ans se rapproche de la fin de sa carrière. Interrogé sur un potentiel retour de Sergio Ramos au Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait passer un message fort.

Après 16 saisons de bons et loyaux services, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2021, le défenseur central espagnol n'a pas trouvé d'accord avec Florentino Pérez. Contraint de se trouver un nouveau club, Sergio Ramos a migré vers Paris et s'est engagé librement et gratuitement avec le PSG pour une durée de deux saisons.

Ancelotti envoie un message à Sergio Ramos

Après ses deux années au PSG, Sergio Ramos a fait son retour au FC Séville, son club formateur. Alors qu'il a déjà soufflé ses 37 bougies, le vétéran espagnol reportera-t-il le maillot du Real Madrid avec de tirer sa révérence ? Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Carlo Ancelotti a apporté une réponse.

«J'espère qu'il terminera sa carrière de la meilleure façon possible»