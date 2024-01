Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour ce transfert surprise

Jean de Teyssière

Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs envoient des joueurs au PSG. Après la blessure de Milan Skriniar et la rechute de Presnel Kimpembe, le PSG va sans doute s'activer pour trouver un défenseur central. Le nom de Lilian Brassier, défenseur centra de Brest, s'est mis à circuler et pour le moment, aucune offre n'a été transmise au club du Finistère.

Le début de l'année 2024 n'a pas été fameux pour le PSG, qui voit deux de ses défenseurs centraux être absents pour de longues semaines. Presnel Kimpembe, blessé depuis février 2023, a été réopéré du talon d'Achille et ne sera pas de retour avant le printemps. Lors du Trophée des Champions, c'est Milan Skriniar qui est sorti, touché à la cheville. Le Slovaque va se faire opérer dans les prochains jours et manquera plusieurs semaines de compétition. Le PSG doit donc les remplacer et devra se servir du mercato pour cela.

Brassier suivi par le PSG ?

Véritable sensation de ce début de saison, le Stade brestois est solide quatrième de Ligue 1. Les hommes d'Éric Roy sont en train de vivre une belle aventure cette saison et forcément, les joueurs composant l'effectif brestois sont suivis de près. C'est notamment le cas de Lilian Brassier. L'homme fort de la défense brestoise, quatrième meilleure défense du championnat, serait suivi par de nombreux clubs, comme l'AS Monaco, le FC Porto mais aussi l'AC Milan. Le PSG aussi, selon la Gazzetta dello Sport, serait intéressé, mais pour le moment, seul l'AS Monaco a formulé une offre avant la trêve hivernale. Une proposition bien trop basse aux yeux des dirigeants brestois, qui sont confiants dans ce dossier.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne cherche pas de milieu de terrain !▶️ Contrairement aux informations qui peuvent circuler depuis le début du mercato, le PSG n’a pas l’intention de recruter au milieu du terrain cet hiver. Voici nos révélations👉🏻https://t.co/sXaBLET54B — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 6, 2024

Aucune offre pour Brassier