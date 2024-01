Malaise avec un joueur, le RC Lens pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance de Montpellier dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€, Elye Wahi vit des débuts compliqués avec le RC Lens. Alors que les Sang et Or se sont inclinés face à l’AS Monaco ce dimanche en 32es de finale de la Coupe de France, l’attaquant de 21 ans est sorti sous les sifflets d’une partie des supporters lensois. Franck Haise a pris la défense de son joueur à l’issue de la rencontre.

Le parcours du RC Lens en coupe de France s’est arrêté au stade des 32es de finale. Les Sang et Or recevaient l’AS Monaco ce dimanche à Bollaert et se sont inclinés aux tirs au but (2-2, 5-6 aux t.a.b.). Une rencontre au cours de laquelle Elye Wahi n’a une nouvelle fois pas trouvé le chemin des filets.

Wahi sorti sous les sifflets de Bollaert

Transfert le plus cher de l’histoire du club, l’ancien attaquant de Montpellier n’a inscrit que 4 buts toutes compétitions confondues cette saison. Un manque d’efficacité qui commence à agacer une partie des supporters du RC Lens. Remplacé à la 73e minute par Wesley Saïd, Elye Wahi est sorti sous les sifflets de Bollaert.

« Ils ne sont pas très intelligents »