Mercato - ASSE : Les Verts veulent mettre un buteur à la porte

En difficulté ces derniers mois, Gaëtan Charbonnier ne relancera pas sa carrière sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio. Le nouveau coach de l'ASSE ne compte pas sur l'attaquant de 35 ans. Ce dernier dispose d'un bon de sortie cet hiver, tout comme d'autres éléments du groupe comme Matthieu Dreyer, Mickaël Nadé ou encore Maxence Rivera.

Arrivé sur le banc de l'ASSE il y a quelques semaines, Olivier Dall'Oglio pourrait se rappeler au bon souvenir brestois en titularisant le duo Gaëtan Charbonnier-Irvin Cardona. Ce dernier est arrivé en provenance d'Augsbourg cet hiver sous la forme d'un prêt sans option d'achat.





Charbonnier sur le départ

Mais le technicien a d'autres idées pour l'ASSE et Gaëtan Charbonnier ne fait pas partie de ses plans. Selon les informations de But Football Club , l'ancien buteur d'Auxerre ne serait que quatrième dans la hiérarchie des attaquants derrière Irvin Cardona, Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji. Le joueur de 35 ans ne sera pas retenu cet hiver.

D'autres départs attendus ?

Charbonnier n'est pas le seul à être poussé vers la sortie. Olivier Dall'Oglio aimerait profiter de cette session de transferts pour dégraisser son effectif. Matthieu Dreyer, Mickaël Nadé et Maxence Rivera sont invités à aller voir ailleurs cet hiver selon le média.