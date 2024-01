Mercato - OM : Parti, il déclare la guerre à Longoria !

Hugo Chirossel

Nommé directeur du football en juillet 2022, Javier Ribalta a quitté Marseille en septembre dernier, à la suite de la crise institutionnelle qu’a traversée l’OM. Un départ qui ne se serait pas fait en douceur, puisque le dirigeant espagnol aurait été en conflit avec beaucoup de personnes au sein du club et ferait désormais passer des messages contre la direction marseillaise.

Après un mercato estival animé, comme c’est souvent le cas ces dernières années, le mois de septembre a lui aussi été très mouvementé à l’OM. La réunion houleuse du 18 septembre entre le directoire du club et les représentants des groupes de supporters a provoqué une importante réorganisation en interne. Seulement deux mois et demi après son arrivée, Marcelino a décidé de quitter son poste d’entraîneur et Pablo Longoria a failli faire de même.

Ribalta a décidé de quitter l’OM

En effet, le président de l’OM, tout comme Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo, se sont tous les quatre mis en retrait de leur fonction. Après quelques jours de réflexion, Pablo Longoria, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo sont finalement restés, mais pas Javier Ribalta. Un peu plus d’un an après son arrivée, le directeur du football de l’OM a décidé de quitter le club. Dans l’optique de la réorganisation de son organigramme, le club marseillais s’est ensuite séparé de David Friio, avant de s’attacher les services de Mehdi Benatia, nommé conseiller sportif.

Ribalta en guerre avec l’OM ?