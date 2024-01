Mercato - OL : La star du vestiaire passe une commande à Textor

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, l'OL a officialisé les arrivées d'Adryelson et de Lucas Perri, deux joueurs arrivés en provenance de Botafogo. Mais pour Alexandre Lacazette, le club lyonnais doit ce concentrer sur le renforcement du secteur offensif. Un secteur décimé en raison du départ de certains joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations.

John Textor a profité de sa double-casquette de propriétaire de l'OL et de Botafogo pour boucler les arrivées d'Adryelson, un défenseur central, mais aussi Lucas Perri, un gardien. Mais le dirigeant américain est attendu sur un tout autre dossier.

Mercato - OL : Une condition est fixée pour ce transfert https://t.co/0Lj7QPaY7r pic.twitter.com/liDEau4dNf — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

Un secteur offensif décimé

D'ici la fin du mercato hivernal, l'OL espère attirer un attaquant pour pallier les départs d'Ernest Nuamah et de Mama Baldé à la CAN, mais aussi celui de Jeffinho, de retour à Botafogo cet hiver. Comme l'a souligné Alexandre Lacazette ce dimanche après la victoire face à Pontarlier (0-3), le club lyonnais manque cruellement de renforts dans ce secteur.

Lacazette réclame des renforts