Mercato - PSG : Tout est relancé pour ce crack ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Cher Ndour a pourtant rendu une belle copie dimanche soir en Coupe de France, avec un but inscrit face aux amateurs de Revel. Et alors qu'un départ en prêt est évoqué à son sujet, le jeune milieu de terrain italien a évoqué sa situation au PSG.

Recruté libre par le PSG lors du dernier mercato estival alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec le Benfica Lisbonne, Cher Ndour (19 ans) peine à se faire une place dans la rotation instaurée par Luis Enrique. Le jeune milieu de terrain italien ne compte que 3 petites apparitions en Ligue 1, mais il a tout de même eu droit à l'intégralité du match de Coupe de France dimanche soir contre les amateurs de Revel (victoire 9-0), ce qui lui a même permis d'inscrire son premier but sous les couleurs du PSG.

Mercato - PSG : Paris fixe une condition pour ce transfert https://t.co/R0DMu8HKCJ pic.twitter.com/zRX1gnlj1R — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Ndour soulagé d'être titulaire

Interrogé au micro de PSG TV après le match, Ndour n'a pas caché son bonheur pour cette première titularisation depuis son arrivée au PSG : « C’est une compétition importante. Il était important pour nous d’entrer en force dès le début du match et de l’emporter. Si vous ne jouez pas ces matches à 100%, vous pouvez aller jusqu’aux tirs au but. On ne sait jamais qui peut gagner, ils ont bien joués. Je suis content de mon premier match en tant que titulaire, mais le plus important, c’est la victoire de l’équipe », indique le jeune milieu italien.

« Je suis là et je suis heureux »