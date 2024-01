Mercato - PSG : Paris fait-il le bon choix avec cette star ?

La rédaction

Les jours de Nordi Mukiele pourraient être comptés du côté du PSG. En effet, un an et demi après son transfert du RB Leipzig, il est grandement question d’un départ pour le Bayern Munich. D’ailleurs, à en croire L’Équipe et RMC Sport, le Paris Saint-Germain penserait à mettre Joshua Kimmich, milieu de terrain du Bayern Munich, dans la balance. Selon vous, est-ce une bonne opération de la part du PSG ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG pourrait bien faire ses adieux à une recrue estivale de 2022. Alors qu’il ne mettait pas le feu au mercato jusqu’à tout récemment, Nordi Mukiele est annoncé du côté du Bayern Munich. le10sport.com vous a dévoilé le lundi 8 janvier que le PSG ne songeait qu’à un transfert sec et non un prêt payant ou autre de la part du Bayern Munich ou de tout club intéressé par le polyvalent défenseur du Paris Saint-Germain.

Un échange entre Mukiele et Kimmich ?

Ces dernières heures, L’Équipe a lâché une petite bombe en évoquant un intérêt du PSG pour Joshua Kimmich. Pire, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain songeraient à l’inclure dans la transaction pour Nordi Mukiele, avec une compensation financière en supplément. Spécialiste du football allemand, Polo Breitner a clairement fait savoir sur les ondes de RMC lundi soir que cette opération entre Kimmich et Mukiele n’est pas utopique.

«Tout ça, c’est possible»