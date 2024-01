Mercato : Le PSG a trouvé le joueur idéal pour Luis Enrique !

La rédaction

Alors que le PSG travaille sur un départ de Nordi Mukiele vers le Bayern Munich dès cet hiver, les champions de France souhaiteraient obtenir les services de Joshua Kimmich en guise d'échange. Capable d'évoluer au milieu de terrain comme sur le côté droit de la défense, Kimmich plairait beaucoup à Luis Enrique. Durant l'absence d'Hakimi, parti à la CAN, l'Allemand pourrait donc le suppléer en attend son retour avant de basculer au milieu de terrain.

C'est une information que personne n'a vu venir. En pleine négociation avec le Bayern Munich au sujet d'un départ en prêt de Nordi Mukiele cet hiver, le PSG souhaiterait enrôler Joshua Kimmich en retour, d'après les dernières indiscrétions de L'Équipe .

La polyvalence de Kimmich plaît beaucoup à Luis Enrique

Même si ce dossier s'avère compliqué pour le club de la capitale, tant Kimmich est un élément majeur de l'effectif bavarois, Paris aurait tout intérêt à recruter l'international allemand, sous contrat au Bayern Munich jusqu'en 2025. En effet, selon le quotidien sportif, le PSG verrait en Kimmich le joueur parfait pour compléter son effectif, lui qui est autant capable d'évoluer dans l'entre-jeu que sur le flanc droit de la défense. De fait, sa polyvalence plairait beaucoup à Luis Enrique.

Kimmich, la recrue parfaite en l'absence d'Hakimi ?

Et pour cause. Durant plusieurs semaines, Luis Enrique et son staff devront composer sans Achraf Hakimi, actuellement avec la sélection marocaine pour disputer la CAN (13 janvier-11 février). Une absence de taille sur le flanc droit parisien. Ainsi, la venue de Joshua Kimmich, qui évoluait régulièrement à ce poste au début de sa carrière, pourrait permettre d'alléger l'esprit du technicien espagnol, notamment en vue du huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février). Au retour de la star marocaine, le Bavarois pourrait ensuite basculer au milieu de terrain, dans un secteur où le PSG aimerait attirer un renfort de plus.