Mercato - PSG : Tout est relancé pour ce transfert à 115M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d'un milieu de terrain, le PSG aurait ciblé Bruno Guimarães, ancien joueur de l'OL et actuellement sous contrat avec Newcastle. Mais dans ce dossier, le club parisien devrait affronter la concurrence du FC Barcelone, qui suit son profil depuis plusieurs saisons. 115M€ seront nécessaires pour lever sa clause libératoire cet été.

En attendant Gabriel Moscardo, dont l'arrivée a été repoussée en raison d'une blessure au pied, le PSG pourrait jeter son dévolu sur un autre Brésilien. Selon les informations d 'ESPN , le club parisien apprécierait le profil de Bruno Guimarães, dont la clause libératoire s'élève à 115M€.

Mercato - PSG : Le boss du Real Madrid attend un coup de fil de Mbappé https://t.co/fC1Z6bAMt0 pic.twitter.com/RHN4hl6QVn — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Le PSG à l'assaut de Bruno Guimarães

Si transfert il y a, ce ne sera pas avant l'été prochain. Lors de ce mercato hivernal, le PSG ne fera pas de folie et se contentera de quelques opportunités de marché. Mais selon les informations de Foot Mercato , les dirigeants parisiens devront faire face au FC Barcelone dans ce dossier.

Le FC Barcelone ne le lâche pas