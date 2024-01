Mercato - PSG : Les vérités d'Al-Khelaïfi sur l'accord avec Mbappé

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé à ce sujet auprès de L'Équipe et de RMC. Le président du PSG se dit très confiant concernant l’avenir de l’international français. Il a également confirmé avoir un accord avec lui, sans pour autant en dévoiler les contours.

« Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important . » Après la victoire face à Toulouse lors du Trophée des champions (2-0), Kylian Mbappé a confirmé qu’il avait un accord avec Nasser Al-Khelaïfi et le PSG. Un accord qui lui avait permis d’être réintégré au groupe l’été dernier après sa mise à l’écart.

« Il a un accord avec moi »

« Où j’en suis avec Mbappé ? Il l'a dit très clairement, il a un accord avec moi », a confirmé Nasser Al-Khelaïfi, dans un entretien accordé à L'Équipe . Le président du PSG semble d’ailleurs très confiant en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé : « Nous avons une superbe relation, c'est le meilleur joueur du monde. Je ne vais pas cacher que je veux le garder. Je suis confiant car le meilleur endroit pour lui est Paris, comme joueur français, comme capitaine de l'équipe nationale, vice-capitaine du PSG, en étant là depuis sept ans. Il a l'ambition de faire de grandes choses avec Paris. Nous avons tout ce qu'il faut : un entraîneur fantastique qui l'adore et que lui adore, le meilleur centre d'entraînement du monde, une belle équipe. Il a tout . »

« Notre accord ce n’est pas une question d’argent »