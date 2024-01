Mercato - PSG : Transfert imminent, un joueur de Luis Enrique veut claquer la porte

Hugo Chirossel

Arrivé il y a un an et demi en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele pourrait faire son retour en Bundesliga lors de cette période de mercato hivernal. En effet, le Bayern Munich veut s’attacher les services du défenseur âgé de 26 ans. Le PSG n’est pas contre un départ du Français et un accord pourrait rapidement être trouvé.

Le mercato s’anime au PSG. Si le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle, d’autres dossiers sont en cours à Paris, notamment celui de Nordi Mukiele. Après quatre ans passés au RB Leipzig, l’ancien joueur de Montpellier a fait son retour en France lors de l’été 2022. Le défenseur polyvalent âgé de 26 ans est arrivé au PSG, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin 2027, mais un an et demi plus tard, il pourrait déjà retourner en Bundesliga.

Discussions avancées entre le PSG et le Bayern

Comme indiqué par L’Équipe et RMC Sport , le Bayern Munich est très intéressé par Nordi Mukiele, ce que confirme Florian Plettenberg ce mardi. D’après les informations du journaliste de Sky Sports , les discussions sont même avancées entre les Bavarois et le PSG. Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, insiste pour s’attacher les services du défenseur français, qui est la priorité de son club. Nordi Mukiele de son côté a fait son choix : il veut quitter le PSG et rejoindre le club allemand.

Une arrivée de Kimmich compromise ?