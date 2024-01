Équipe de France : Il dépose sa candidature pour l’Euro !

Thomas Bourseau

Faisant partie du groupe des Bleus au Qatar, Jordan Veretout a été à deux doigts de la consécration mondiale. Cependant, le milieu de terrain de l’OM est aux abonnés absents depuis le début de la saison malgré trois rassemblements de l’équipe de France. En conférence de presse, il a interpellé Didier Deschamps pour l’Euro.

Jordan Veretout a connu sa première compétition internationale avec l’équipe de France à l’automne 2022 grâce à la Coupe du monde au Qatar. Quelques mois plus tôt, il avait remporté la Ligue des nations avec les Bleus.

Veretout absent des listes de Deschamps depuis le début de la saison

Dans la foulée du Mondial perdu par l’équipe de France en finale face à l’Argentine (3-3 et 4-2 après tirs au but), Jordan Veretout a pris part aux rassemblements de mars et juin 2023. Mais depuis, plus rien. Et alors que l’Euro en Allemagne est programmé en juin prochain, le milieu de terrain de l’OM veut en être.

«Je vais donner le maximum et pourquoi pas y être au mois de juin»