Équipe de France : Une menace inattendue pour Zidane ?

L'éviction de Sylvain Ripoll du poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs a ouvert la voie au recrutement de Thierry Henry, nommé sélectionneur en août dernier. Cette décision pourrait contrecarrer les ambitions de Zinédine Zidane avec l’équipe de France A. Explications.

La Fédération Française de Football (FFF) poursuit sa refonte, notamment après le départ de Noël Le Graët. Le dernier changement majeur concerne l'équipe Espoirs, suite à un Euro décevant. Avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 à l'horizon, la décision a été prise de licencier Sylvain Ripoll. Thierry Henry l’a remplacé et l’ancien champion du monde 98 a désormais quatre ans devant lui pour faire briller son équipe et lui-même afin de devenir candidat à la succession de Didier Deschamps.

Henry plutôt que Zidane ?

« Thierry Henry est très content d’avoir été choisi. Il était motivé, je suis content pour lui, c’est quelqu’un avec lequel j’ai toujours eu une bonne relation, avec beaucoup de respect. Même si je ne fais pas partie de son cercle rapproché. Sa nomination ? Pourquoi pas ? Il en a la capacité. C’est comme quand vous vous demandez si un joueur a fait un bon choix en signant dans tel ou tel club. Malheureusement, on ne le sait qu’après. Thierry sera jugé sur ses résultats. La qualification pour le prochain Euro, les JO. Thierry, c’est Thierry. Il a une aura par rapport à sa carrière de joueur. Il a eu plusieurs expériences sur le banc aussi. Il est à fond. Il va faire tout son possible pour que ça marche », confiait Didier Deschamps dans les colonnes de L’Equipe fin août. Et alors que le sélectionneur devrait quitter ses fonctions en 2026, il se pourrait qu’il soit remplacé par Thierry Henry si ce dernier venait à réaliser de bons résultats avec les Espoirs.

Les JO, première étape majeure pour Henry