Équipe de France : Deschamps a fait pleurer un pote de Mbappé

Randal Kolo Muani a vécu une première en Coupe du monde au stade de la phase à élimination directe plutôt féerique. Une poignée de secondes après son entrée en jeu en demi-finale face au Maroc, le nouvel attaquant du PSG inscrivait son premier but chez les Bleus. De quoi l’amener proche des larmes.

Kylian Mbappé n’a pas vraiment été le héros de l’équipe de France en demi-finale de Coupe du monde face au Maroc en décembre 2022. En effet, celui qui est depuis devenu le capitaine des Bleus n’a pas marqué ni délivré de passe décisive. Cependant, son ami Randal Kolo Muani a ouvert son compteur but avec la sélection lors de ladite demi-finale en scellant la victoire des hommes de Didier Deschamps avec le deuxième et dernier but de la rencontre (2-0).

Kolo Muani décisif moins d’une minute après son entrée en jeu

À 12 minutes de la fin du temps réglementaire, Randal Kolo Muani est lancé par Didier Deschamps alors que l’équipe de France menait toujours un but à zéro face aux Marocains, surprise de la compétition. Et après moins d’une minute sur le terrain, Kolo Muani inscrit le but qui assurait alors la qualification de l’équipe de France en finale de Coupe du monde.

«Honnêtement, j'avais envie de pleurer. J'étais tellement heureux»