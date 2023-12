Équipe de France : Ils disent non au PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain viserait à recruter français à l’avenir et dans la continuité de son dernier mercato. Néanmoins, trois joueurs de l’équipe de France semblent d’ores et déjà échapper au PSG. Du moins, à court terme. Adrien Rabiot et Ibrahima Konaté ne sont pour le moment pas intéressés et Antoine Griezmann serait même allé plus loin.

Le PSG semble être prêt à miser sur les talents du football français pour son équipe première. La preuve par l’exemple. À l’occasion du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a recruté quatre joueurs tricolores en les personnes de Lucas Hernandez, d’Ousmane Dembélé, de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola. Et maintenant ? Adrien Rabiot, qui est passé par le centre de formation du PSG et son équipe première, a été invité à s’exprimer sur un éventuel retour au Paris Saint-Germain en septembre dernier. « Non, pour l'instant je ne suis pas du tout là-dessus » . a assuré Rabiot en septembre dernier au cours d’un match de l’équipe de France au Parc des princes face à l’Irlande (2-0).

«Te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout»

Après Adrien Rabiot, c’est Ibrahima Konaté, autre joueur de l’équipe de France, qui a été invité à s’exprimer sur une éventuelle venue au PSG. Contrairement à Rabiot qui est un titi parisien, Konaté n’a jamais évolué au Paris Saint-Germain bien qu’il soit natif de Paris. Pour Canal+, le défenseur de Liverpool, qui est en pleines discussions pour prolonger son contrat comme le10sport.com vous l’a confié en exclusivité le 12 décembre dernier, ne pense pas à signer au Paris Saint-Germain à l’instant T. « Le PSG aujourd’hui, ils ont recruté des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe nationale. Pour les fans parisiens, ça leur fait plaisir car ils ont des propres Parisiens dans leur équipe. C’est ce qu’ils attendaient depuis des années. Si je me vois au PSG ? Mais non, te dire non, ça serait te mentir. Mais te dire que j’y pense comme un objectif à l’heure actuelle, non pas du tout ».

Griezmann aurait recalé le PSG l’été dernier !