Kylian Mbappé en rêve, un crack veut le suivre et l’annonce !

La rédaction

Etincelant sous le maillot du Bayern Munich depuis le début de la saison, Mathys Tel voit en grand et ne manque pas d'ambition. À l'instar d'un certain Kylian Mbappé, l'ancien Rennais de 18 ans a fait part de son souhait le plus profond de pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain.

C'est un talent comme on en voit peu. Brillant sous les couleurs du Bayern Munich cette saison, Mathys Tel a rapidement conquis le coeur des supporters bavarois. Bien qu'il soit éclipsé par le serial buteur Harry Kane en pointe de l'attaque, l'ancien joueur du Stade Rennais affole les compteurs du haut de ses 18 printemps seulement, compilant six buts en 18 matchs.

Mercato - PSG : 170M€ pour aider Mbappé, Luis Enrique intervient https://t.co/coZ92PiO1i pic.twitter.com/8hqGzTgeYY — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Mathys Tel souhaite imiter Kylian Mbappé

Remplaçant de luxe sous les ordres de Thomas Tuchel chez le champion d'Allemagne, le jeune crack tricolore déborde d'ambition. Alors qu’il est déjà dans les plans de Thierry Henry avec l’équipe de France espoirs (3 sélections, 2 buts), le natif de Sarcelles rêve désormais en plus grand. Interrogé à ce sujet au micro du Canal Football Club , Mathys Tel a confessé qu’il rêvait de disputer les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, à l'image d'un certain Kylian Mbappé, qui ne cesse de marteler son envie depuis plusieurs mois déjà.

« Je pense que c’est une étape que je devrais franchir »