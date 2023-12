Une piste du PSG envoie un gros message à Deschamps

Hugo Chirossel

Alors qu’il est en train de s’imposer comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, Lucas Chevalier attise les convoitises, notamment du côté du PSG. Avant de penser à un éventuel départ du LOSC, le portier de 22 ans se projette sur l’équipe de France. Il estime avoir le potentiel pour convaincre Didier Deschamps et prend exemple sur Mike Maignan pour y parvenir.

Toujours à la recherche de nouveaux talents, le PSG aurait notamment un œil du côté du LOSC. Comme indiqué par RMC Sport , bien qu’il n’y ait rien de concret pour le moment, le club de la capitale serait intéressé par Lucas Chevalier, sous contrat jusqu’en juin 2027. À 22 ans, le gardien des Dogues est considéré comme un des meilleurs de Ligue 1. De quoi bientôt lui ouvrir les portes de l’équipe de France ?

PSG : Le clan Deschamps annonce du lourd pour Zaïre-Emery https://t.co/1QfSDX81ys pic.twitter.com/A0ujKPEmqf — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

«Je sais que si je bosse comme je le fais, ça arrivera»

« Je sais que j’ai les capacités pour », a confié Lucas Chevalier dans un entretien accordé à Prime Vidéo . « Je ne dis pas que je dois y aller maintenant parce que j’ai encore pleins de choses à apprendre, l’expérience, montrer des choses et jouer des compétitions au-dessus que la Conférence Ligue, parce que tous ceux qui sont internationaux français jouent la Ligue des champions ou l’ont déjà joué, et moi ce n’est pas le cas. Je veux juste jouer, mais je sais que si je bosse comme je le fais, ça arrivera . »

Chevalier prend exemple Maignan