Donnarumma inquiété, le PSG prépare un transfert ?

Thibault Morlain

Les boulettes s’accumulent pour Gianluigi Donnarumma. Loin d’être le plus rassurant dans les buts du PSG, l’Italien a de nouveau été fautif ce mardi sur le but de Newcastle. Donnarumma n’arrange donc pas son cas à Paris. De quoi le mettre en danger pour son avenir dans la cage du PSG ? Au sein de la direction parisienne, on serait sur le coup pour recruter un nouveau joueur à ce poste.

Gardien du PSG depuis l’été 2021, Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui le numéro 1 à Paris. Mais jusqu’à quand ? Alors que l’Italien enchaine les boulettes qui coûtent des buts au club de la capitale, ses erreurs lui valent de plus en plus de critiques. Faut-il alors s’inquiéter pour Donnarumma au PSG ? Comme révélé par RMC , la direction parisienne n’aurait pas encore remis en question le statut du champion d’Europe avec l’Italie. Pour autant, cela n’empêcherait pas le PSG de jeter un oeil sur le marché des gardiens…



Une fake news est dénoncée pour le mercato du PSG https://t.co/1UMNpOlC6t pic.twitter.com/ajUT2dN25V — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

Après Yoro, le PSG veut piquer Chevalier au LOSC

Et encore une fois, c’est du côté du LOSC que le PSG pourrait trouver son bonheur afin de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Alors que le club de la capitale a déjà été annoncé pour Leny Yoro, le défenseur central des Dogues, c’est désormais Lucas Chevalier qui est annoncé dans le viseur des champions de France. Dernier rempart du LOSC, le portier français de 22 ans est très impressionnant. De quoi donc taper dans l’oeil du PSG selon les informations de RMC , bien qu’il n’y aurait encore rien de concret pour le moment.

Le LOSC tient à son gardien

De plus, pour le PSG, recruter Lucas Chevalier ne sera pas une mince affaire. En effet, le LOSC devrait compliquer les choses pour le club de la capitale. Alors que le gardien français est sous contrat jusqu’en 2027, les Dogues n’auraient pas l’intention de lâcher Chevalier. Affaire à suivre…