Mbappé : La grande déception de Griezmann

Après la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont décidé de dire stop avec l’équipe de France. Une page s’est alors tournée chez les Bleus et par la même occasion, le brassard de capitaine s’est retrouvé vacant. Finalement, Didier Deschamps a décidé de confier cette responsabilité à Kylian Mbappé. Au grand dam d’Antoine Griezmann.

Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann ? Tel était donc le problème que Didier Deschamps devait résoudre suite aux retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane. Alors que le sélectionneur de l’équipe de France venait de perdre son capitaine et son vice-capitaine, il fallait prendre une décision pour celui qui récupérerait le brassard. Cela s’est donc joué entre le joueur du PSG et celui de l’Atlético de Madrid. Chacun avait ses arguments, mais c’est finalement Mbappé qui a été promu capitaine, Griezmann se retrouvant lui vice-capitaine.



« Je suis ravi de ce choix »

Dans un entretien accordé au Parisien , Didier Deschamps est revenu sur cette décision. Et le sélectionneur de l’équipe de France ne regrette clairement pas d’avoir confié le brassard à Kylian Mbappé : « Je suis ravi de ce choix, je savais que tout se passerait bien. Kylian assume totalement cette fonction sur le terrain et en dehors. Elle ne lui pèse pas, elle le responsabilise. Il a pris son rôle à cœur, il défend bien ses joueurs, sait faire le lien entre les plus jeunes et les anciens ».

« Qu’il ait eu une petite déception, et même une grande, sur le moment oui »